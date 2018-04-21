"Уничтожали" корабли и морской десант. Украинские военные провели учения возле админграницы с Крымом

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Морские пехотинцы
Фото: ВМС ВСУ

Морские пехотинцы "отражали" атаки условного противника

Возле административной границы с оккупированным Крымом украинские военные провели учения по обороне морского побережья от условного противника.

Как сообщили в пресс-службе командования Военно-морских сил ВСУ, учения по обороне морского побережья проходили в течение нескольких дней.

Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные задачи по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Морские пехотинцы отрабатывали отражение атаки морского десанта условного противника и совершили маневр на угрожающих направлениях.

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