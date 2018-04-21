"Уничтожали" корабли и морской десант. Украинские военные провели учения возле админграницы с Крымом

Возле административной границы с оккупированным Крымом украинские военные провели учения по обороне морского побережья от условного противника.
Как сообщили в пресс-службе командования Военно-морских сил ВСУ, учения по обороне морского побережья проходили в течение нескольких дней.
Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные задачи по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.
Морские пехотинцы отрабатывали отражение атаки морского десанта условного противника и совершили маневр на угрожающих направлениях.
Комментарии
Правила комментирования