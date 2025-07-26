Враг уже два месяца тестирует в Украине новый боеприпас УМПБ-5 , дальность которого составляет около 100 километров, сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко.

«УМПБ-5 — новый боеприпас, который россияне начали использовать около двух месяцев назад. Первое применение в Украине фиксировалось на территории Сумской области. В Харькове впервые — 24 июля. Сейчас они его еще тестируют, и точные характеристики точно не известны. Знаем, что дальность пусков боеприпаса составляет около 100 километров. УМПБ Д-30 запускались примерно с 80 километров», — заявил Борисенко в комментарии Укринформу.

Реклама

Он также констатировал, что этот новый планирующий боеприпас является более мощным.

«По предварительным данным, его боевая часть составляет 250 килограммов. В УМПБ Д-30 боевая часть составляет 100 килограммов. Кроме того, используется совсем другой металл для корпуса, и обнаруженные обломки показывают, что толщина корпуса больше», — рассказал представитель прокуратуры.

24 июля прокуратура Харькова сообщила, что российские войска впервые применили новые авиационные боеприпасы УМПБ-5 во время удара по Харькову. По городу нанесли два авиаудара с расстояния более 100 км. Ранения получили 37 человек, среди них — четверо детей, в том числе младенец в возрасте 28 дней и 10-летняя девочка. Пострадала также беременная женщина и двое 17-летних подростков.

25 июля страна-агрессор Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Харькове, пострадали 14 человек, среди которых 12-летняя девочка. В прокуратуре заявили, что атака была осуществлена КАБ УМПБ-5 с самолета Су-34 из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ.

