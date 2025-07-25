УМПБ-5. Что известно о новой модификации авиабомб, которыми россияне ударили по Харькову

Российская армия начала использовать новую модификацию управляемых авиабомб УМПБ-5 , дальность пуска которых составляет около 100 км.

Именно эти бомбы РФ сбросила на жилой район Харькова 24 июля.

Обозреватель издания Мілітарний Вадим Кушников в комментарии Суспільному рассказал технические характеристики УМПБ-5, и какими средствами можно ей противодействовать.

По словам Кушникова, УМПБ-5 — это модернизированная версия предыдущих авиабомб, которые Россия уже использовала, в частности на Харьковщине. Бомба построена на основе ФАБ-250 и оснащена дополнительным реактивным двигателем для увеличения дальности применения. Вес боевой части составляет 99 кг, и эта система позволяет увеличить радиус эффективного поражения по сравнению с предыдущими моделями.

Отмечается, что для противодействия УМПБ-5 наиболее эффективными являются зенитно-ракетные комплексы, такие как Hawk-3 и БУК, которые способны перехватывать подобные цели. Однако, для успешного противодействия нужен запас ракет, чтобы обеспечить достаточную насыщенность противовоздушной обороны.

Сейчас зенитными дронами уничтожить УМПБ-5 невозможно из-за высокой скорости этих бомб (более 400 км/ч на терминальной фазе полета). Это делает задачу перехвата чрезвычайно сложной и требует использования классических зенитно-ракетных комплексов, сказал Вадим Кушников.

Также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны создавать погрешности в навигации бомбы, что снижает точность попадания.

«Скорости, на которых летят к цели подобные системы, достаточно высокие, поэтому нет возможности дать эту погрешность достаточно длительное время и отвести полностью эту угрозу, например, от населенного пункта. Подобные погрешности есть, но все равно эти средства поражают в цели, в критическую инфраструктуру», — добавил Кушников.

По его словам, пока что темпы производства УМПБ-5 не очень высокие (сотни в месяц), однако Россия активно использует эти бомбы на линии боевого соприкосновения и прифронтовых территориях. Это делает угрозу от нового оружия для городов, в частности Харькова, достаточно высокой.

Максимальная дальность пуска УМПБ-5 — 100 км, что является пиковым значением для этой модели, говорит Кушников.

«В тактико-технических характеристиках подобного изделия расстояние может быть увеличено, но не критично, потому что даже увеличение на 10 километров не даст им каких-то тактических преимуществ. С другой стороны, не очень сильно усложнит обнаружение подобных пусков, поскольку мы знаем исчерпывающий перечень платформ, которые могут быть носителями этого оружия — бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 или Су-30СМ», — добавил он.

24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфраструктуры.

В результате удара пострадали 44 человека, из них — семеро детей, в том числе младенцы — 28 дней и месяц со дня рождения.

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, для атаки РФ впервые использовала новую модифицированную авиабомбу УМПБ-5 с боевой частью весом 250 кг и улучшенным модулем планирования и коррекции.