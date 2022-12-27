Одни из самых влиятельных в Украине. Полиция задержала воров в законе «Умку» и «Лашу Свана» 27 декабря, 19:55 Полиция снова задержала двух влиятельных «воров в законе» (Фото:npu.gov.ua)

В Украине задержали «воров в законе» «Умку» и «Лашу Свана», суд решает вопрос об избрании им меры пресечения. Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, оба подозреваются в распространении преступного влияния и организации «сходок».

По данным следствия, подозреваемые с декабря 2020-го по март 2021 года организовали и присутствовали на трех преступных собраниях с представителями криминалитета в Украине. На «сходках» обсуждали координацию преступной деятельности, выделение денег из «общака» на праздничные нужды криминалитета и заключенных «воров в законе».

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Один из лидеров организованной группы на такой «сходке» получил разрешение собирать в Одессе деньги, полученные преступным путем.

Офис генпрокурора сообщил, что обвинительный акт по делу о распространении преступного влияния «Умкой» и «Лашей Сваном» передали в суд.

«Известно, что „вор в законе“ „Умка“ [Сергей Олейник] коронован в 2014 году, а „Лаша Сван“ [Лаша Джачвлиани] — в 1995 году. Они получили свои „звания“ от топ-представителей российского криминального мира», — добавили в Офисе генпрокурора.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что за организацию и участие в «сходке» (ч. 1 ст. 255−2 УК Украины) «ворам в законе» грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, за распространение преступного влияния (ч. 3 ст. 255−1 УК) — до 15 лет.

«Умка» и «Лаша Сван» были задержаны в мае 2021 года по подозрению в распространении преступного влияния. Тогда в МВД назвали их самыми влиятельными в Украине "ворами в законе". Незадолго до этого в Украине ввели санкции против 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. «Умка» вышел из СИЗО под ночной домашний арест в июле 2021 года.