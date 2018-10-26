Умирают в фуре. В Черноморске утилизируют 300 овец, которые две недели находились в порту

В порту Черноморска Одесской области две недели стоит фура с живыми овцами.

По данным Госпотребслужбы, 6 октября груз с животными пересек украинскую границу в режиме "экспорт" в Турцию.

Через шесть дней овец вернули в Украину на терминал отправления, так как турецкая сторона не приняла груз. Официальные органы Турции также не назвали причину возврата животных.

В украинском ведомстве сообщили, что по данным Всемирной организации здравоохранения животных на территории Турции регистрируются вспышки опасных болезней животных, таких как ящур и оспа овец.

В Украине же действует запрет на ввоз из Турции восприимчивых к указанным заболеваниям живых животных.

Именно поэтому вернуть груз обратно в Украине невозможно из-за угрозы распространения болезней.

24 октября Госпотребслужба получила обращение руководителя фирмы-владельца овец об утилизации животных.

Груз должны перевезти в Винницкую область и уничтожить.

Как сообщала Думская со ссылкой на очевидцев, овцы стояли в порту в закрытой фуре. Часть из них погибли, из-за этого распространялся неприятный запах.

Директор компании Елена Севинч, которой принадлежат животные, сообщила, что овцы умирают от голода и обезвоживания.

"Мы пытались шлангами подавать воду, но каждое из 300 животных напоить сложно. То есть их можно только убить и утилизировать, так как даже вернуть на собственную ферму я не могу - мне это запрещено", - резюмировала она.