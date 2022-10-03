В больнице умерла женщина, которая пострадала во время обстрела Днепропетровской области 29 сентября

3 октября, 04:48
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29 сентября россияне обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области кассетными боеприпасами (Фото:Валентин Резниченко/Facebook)

29 сентября россияне обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области кассетными боеприпасами (Фото:Валентин Резниченко/Facebook)

Глава Криворожской областной военной администрации Александр Вилкул сообщил, что в больнице умерла женщина, которая пострадала во время обстрела 29 сентября.

Вилкул также сообщил, что в результате обстрела пострадали 19 человек.

«Ударили по остановке транспорта. Ранения получили 19 человек, которые просто шли на работу. Один человек, женщина, к сожалению, сегодня умерла в больнице от открытой черепно-мозговой травмы», — сообщил Вилкул.

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Утром в четверг, 29 сентября, российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району из РСЗО Ураган.

Российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.

https://www.youtube.com/watch?v=hLkHeXXUn0A
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Александр Вилкул Война России против Украины

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