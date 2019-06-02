Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Андрей Смирнов
Зеленский почуял зиму
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Умерла украинская переводчица книг о Пеппи Длинныйчулок и Карлсоне

Сегодня, 15:25
Цей матеріал також доступний українською
Умерла украинская переводчица книг о Пеппи Длинныйчулок и Карлсоне - фото

tekstover.in.ua

Ольга Сенюк со своим мужем Евгением Поповичем, который тоже был украинским переводчиком

1 июня умерла известная украинская переводчица Ольга Сенюк.

Как сообщается на сайте ЛитАкцент со ссылкой на близкую подругу Ольги Сенюк, переводчицу и писательницу Галину Кирпу, Ольга Сенюк умерла в день своего 90-летия.

Среди самых известных переводов Ольги Сенюк — Малыш и Карлсон, который живет на крыше и Пеппи Длинныйчулок Астрид Линдген и Кукольный дом Генрика Ибсена.

Кроме шведского и норвежского, Ольга Сенюк переводила с английского, датского и исландского языков.

Читайте также:

Теги:   Литература Переводы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 14:01

img
В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова
Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

ТОП 3

События

Сегодня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
10548
События

Вчера, 12:38

img
Комаровский — о кори, Зеленском и «инопланетянке-Супрун»
9723
События

Вчера, 21:42

img
С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей — Супрун
7208