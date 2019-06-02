Умерла украинская переводчица книг о Пеппи Длинныйчулок и Карлсоне
Сегодня, 15:25
1 июня умерла известная украинская переводчица Ольга Сенюк.
Как сообщается на сайте ЛитАкцент со ссылкой на близкую подругу Ольги Сенюк, переводчицу и писательницу Галину Кирпу, Ольга Сенюк умерла в день своего 90-летия.
Среди самых известных переводов Ольги Сенюк — Малыш и Карлсон, который живет на крыше и Пеппи Длинныйчулок Астрид Линдген и Кукольный дом Генрика Ибсена.
Кроме шведского и норвежского, Ольга Сенюк переводила с английского, датского и исландского языков.