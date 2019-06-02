Умерла украинская переводчица книг о Пеппи Длинныйчулок и Карлсоне Сегодня, 15:25 Цей матеріал також доступний українською tekstover.in.ua Ольга Сенюк со своим мужем Евгением Поповичем, который тоже был украинским переводчиком tekstover.in.ua

1 июня умерла известная украинская переводчица Ольга Сенюк.

Как сообщается на сайте ЛитАкцент со ссылкой на близкую подругу Ольги Сенюк, переводчицу и писательницу Галину Кирпу, Ольга Сенюк умерла в день своего 90-летия.

Среди самых известных переводов Ольги Сенюк — Малыш и Карлсон, который живет на крыше и Пеппи Длинныйчулок Астрид Линдген и Кукольный дом Генрика Ибсена.

Кроме шведского и норвежского, Ольга Сенюк переводила с английского, датского и исландского языков.