Умерла первый министр культуры Украины

13 апреля, 06:40
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Лариса Хоролец в 1991—1992 годах была министром культуры Украины (Фото:Министерство культуры и информационной политики via Facebook)

Лариса Хоролец в 1991—1992 годах была министром культуры Украины (Фото:Министерство культуры и информационной политики via Facebook)

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На 73-м году жизни умерла первый министр культуры Украины Лариса Хоролец.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в Facebook.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/297875405830020

«Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первой министра культуры Украины. Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса», — говорится в сообщении ведомства.

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Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. Была советской и украинской актрисой театра и кино, драматургом и политиком.

С 24 августа 1991 года по 17 ноября 1992 года занимала пост министра культуры Украины.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Актриса Смерть Министерство культуры и информационной политики Украины

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