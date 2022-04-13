Умерла первый министр культуры Украины
Лариса Хоролец в 1991—1992 годах была министром культуры Украины (Фото:Министерство культуры и информационной политики via Facebook)
На 73-м году жизни умерла первый министр культуры Украины Лариса Хоролец.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в Facebook.
«Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первой министра культуры Украины. Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса», — говорится в сообщении ведомства.
Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. Была советской и украинской актрисой театра и кино, драматургом и политиком.
С 24 августа 1991 года по 17 ноября 1992 года занимала пост министра культуры Украины.
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