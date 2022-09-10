Впервые за 70 лет. В Британии официально прозвучал гимн Боже, храни короля

10 сентября, 02:35
Поделиться:
Король Чарльз (Фото:REUTERS/Peter Cziborra/Pool/File Photo)

Король Чарльз (Фото:REUTERS/Peter Cziborra/Pool/File Photo)

На официальном мероприятии, в конце религиозной службы в честь Елизаветы II, впервые за 70 лет прозвучал британский гимн Боже, храни короля.

«Мы в новой эпохе. Боже, храни королеву, вероятно, никогда больше не будет услышано ни в одной из наших жизней», — говорится в сообщении Royal Central.

Днем 8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья . В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. Около 20:30 по Киеву королевская семья сообщила о смерти монархини.

Видео дня

Читайте также:
Королевская конюшня. Какую автомобильную коллекцию оставила после себя Елизавета II
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Елизавета II Великобритания Принц Чарльз Королевская семья Король

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X