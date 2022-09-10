Впервые за 70 лет. В Британии официально прозвучал гимн Боже, храни короля 10 сентября, 02:35 Король Чарльз (Фото:REUTERS/Peter Cziborra/Pool/File Photo)

На официальном мероприятии, в конце религиозной службы в честь Елизаветы II, впервые за 70 лет прозвучал британский гимн Боже, храни короля.

«Мы в новой эпохе. Боже, храни королеву, вероятно, никогда больше не будет услышано ни в одной из наших жизней», — говорится в сообщении Royal Central.



Днем 8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья . В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. Около 20:30 по Киеву королевская семья сообщила о смерти монархини.

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