Букингемский дворец объявил детали траура по Елизавете II

9 сентября, 12:09
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Помимо королевского траура, в Британии будет также объявлен и общенациональный (Фото:REUTERS/Stephen Hird)

Помимо королевского траура, в Британии будет также объявлен и общенациональный (Фото:REUTERS/Stephen Hird)

Королевский траур по Елизавете II будет соблюдаться с 9 сентября и до семи дней после ее похорон.

Об этом объявили в Букингемском дворце.

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В то же время дата похорон Елизавете II пока не подтверждена.

Как сообщает BBC, королевский траур должен соблюдаться как членами монаршей семьи, так и персоналом и официальными представителями двора.

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Инфографика: НВ

Кроме того, он также касается британских военнослужащих, которые выполняют установленные церемониальные обязанности.

При этом, помимо королевского, в стране будет также объявлен и общенациональный траур.

https://www.youtube.com/watch?v=a1qAA3ERBxU
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Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.

Этому предшествовало сообщение ее врачей, в котором они выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы.

После этого в Балморал прибыли четверо детей Елизаветы II, восемь внуков и 12 правнуков.

Новым королем Великобритании становится ее 73-летний сын Чарльз (Карл III).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Королева Елизавета II Великобритания Траур

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