Умерла Екатерина Гандзюк. Под зданием МВД прошла акция памяти активистки

Собравшиеся держат плакаты с надписями "Ее убили" и "Кто заказал Екатерину Гандзюк?»

В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Прямую трансляцию события проводило Громадське.

Акция началась с минуты молчания. Собравшиеся держали плакаты с надписями "Ее убили" и "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

Сегодня активисты не выдвигали громких требований. Около 500 человек собрались, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить правоохранителям, что все присутствующие здесь ждут, пока назовут имя заказчика убийства.

Также присутствующие анонсировали акцию с требованием создать временную комиссию, которая будет контролировать расследование дела активистки. Она состоится возле Верховной Рады в понедельник, 5 ноября.

Аналогичные акции организовали в ряде городов Украины.

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Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. 4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

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