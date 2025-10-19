Умерла 98-летняя женщина, которая в прошлом году пешком преодолела 10 километров из оккупированного поселка в Донецкой области

Женщина, которая прошла пешком 10 км, чтобы выбраться из оккупации, умерла (Фото: Igor Zinkevych/Facebook)

Умерла 98-летняя Лидия Степановна, которая в прошлом году прошла около десяти километров пешком из частично оккупированного поселка в Донецкой области.

Об этом сегодня, 19 октября, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В апреле 2024 года Лидия Степановна была вынуждена оставить свой дом, разрушенный российскими войсками, в частично оккупированном поселке. Вместе с сыном, невесткой и маленькой внучкой она решила самостоятельно добраться на территорию, подконтрольную Украине.

В дороге семья разделилась, и женщине пришлось идти одной прямо под обстрелами. В течение дня она преодолела около 10 километров.

Несколько раз Лидия Степановна падала от усталости, но каждый раз находила в себе силы подняться и продолжить путь.

Правоохранители рассказали, что в разгар ожесточенных боев пенсионерка чудом осталась жива и не получила никаких ранений. Впоследствии Лидии Степановне восстановили паспорт — ее документы уничтожили оккупанты. После этого женщина переехала из приюта для эвакуированных в новое жилье, которое приобрел для нее monobank вместе с партнерами.