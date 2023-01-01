В больнице умерла 22-летняя девушка, пострадавшая в результате российского ракетного удара по Хмельницкому
В результате российского ракетного удара по Хмельницкому умерла 22-летняя девушка (Фото:Генштаб / Facebook)
В воскресенье, 1 января, в больнице от полученных травм умерла 22-летняя девушка, которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после ракетного обстрела Хмельницкого.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
Накануне, 31 декабря, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. В частности, ракеты попали по Хмельницкой области.