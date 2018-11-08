Умер пологовский маньяк. Он убивал 25 лет, а вместо него осуждали невиновных

4 ноября в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8 умер Сергей Ткач, известный как пологовский маньяк. Ткач отбывал пожизненное заключение за 37 убийств с изнасилованиями, а сам он утверждал, что изнасиловал и убил 107 человек.

НВ рассказывает, что известно о жизни и смерти пологовского маньяка, за преступления которого десятилетиями осуждали других.

Как Сергей Ткач начал убивать

Сергей Ткач родился в поселке Киселевск Кемеровской области России 15 сентября 1952 года. СМИ писали, что в школе он увлекался тяжелой атлетикой. Затем служил в армии, где был техником-геодезистом. После службы в армии его рекомендовали на работу в милицию, где он занимал должность криминалиста. Однако через несколько лет его уволили за фальсификацию результатов экспертизы.

Украинский паспорт Сергея Ткача / Кадр видео ICTV

В начале 1980-х он развелся с первой женой и переехал в Крым, где жили его родственники. Предположительно в 1980 или 1981 году в Крыму он совершил первое убийство - задушил и изнасиловал молодую женщину. Сам он утверждал, что после этого убийства позвонил в милицию и сознался в нем, но ему не поверили.

Серия убийств в Павлограде

Из Крыма Сергей Ткач переехал в Павлоград Днепропетровской области. Здесь он совершил больше всего преступлений. Большинство жертв маньяка - дети.

Так, 31 октября 1984 года он задушил и изнасиловал 10-летнюю Олю Дмитренко в развалинах бывшего маслозавода, взяв на память ее нотную тетрадку, которую потом у него нашли, писали Факты. 13 февраля 1985 года Ткач убил восьмилетнюю Олю Шувалову - в подвале многоэтажки, в которой она жила.

Фото одной из жертв Сергея Ткача Оли Шуваловой

Иногда жертвами становились и молодые девушки - не старше 20 лет. Обычно Ткач сначала душил своих жертв, а уже потом насиловал.

Всего в Павлограде его жертвами стали около 50 человек.

Убийцу и насильника разыскивали, нескольким девушкам удалось выжить, и с помощью их показаний составили фоторобот, но Ткача так и не поймали. При этом он вспоминал, что его соседи и коллеги на работе говорили ему, что он похож на маньяка, которого ищут. Однако в милицию никто не заявил.

Убийства в Харьковской и Запорожской областях

Сергей Ткач дал показания о том, что одно из убийств совершил в Харьковской области. Он убеждал следователей, что выпил и после этого бесцельно шел по тополиной алее возле кладбища, где встретил девочку, на которую напал.

В 2000 году Ткач переехал в Запорожскую область. В 2003 году, он совершил убийство в городе Пологи, в 2004 году - еще два убийства.

Летом 2005 года 18-летняя жертва маньяка выжила и смогла рассказать, что напавший на нее мужчина был с усами и приехал на велосипеде. Снова был составлен фоторобот нападавшего, но его опять не нашли. После этого он совершил еще несколько убийств.

Фоторобот Сергея Ткача

Последней жертве Ткача было девять лет. Он убил ее на берегу местной реки. Когда девочку стали искать, местный житель рассказал милиции, что видел, как Ткач купался с ней и ее друзьями.

Задержание и признания

СМИ пишут, что, когда сотрудники милиции пришли задерживать Ткача, он сказал им, что ждал их 25 лет. В своих интервью он не раз обращал внимание на то, что сотрудники милиции, которые его искали, работали очень плохо.

После задержания он стал сознаваться в совершенных им убийствах - написал 107 явок с повинной. По некоторым из совершенных им убийств не открывали уголовных дел. В суде доказали его причастность к 37 убийствам и изнасилованиям.

Сергей Ткач после задержания / Фото: А. Корчинский / segodnya.ua

Сразу после задержания он заявлял, что не хочет, чтобы его называли маньяком, признавая при этом, что является насильником и убийцей. При обысках в доме Ткача нашли вещи его жертв, которые он брал в качестве "сувениров".

Работа криминалистом в 1970-х помогала маньяку скрывать следы преступлений. Он старался не оставлять биологических следов, отпечатков пальцев и других улик. На место преступления часто приезжал на велосипеде и уезжал на нем - так собаки не могли взять его след. То, насколько тщательно он заметал следы, сразу же вызвало недоверие к его словам о том, что во время убийств он себя не контролировал.

"Нет, мне их не жалко. Но я не хотел убивать, как-то само получилось. Поначалу, действительно, было страшно. Если бы не смертная казнь, я, возможно, сам пришел бы с повинной. А потом как-то привык", - рассказывал он об отношении к своим жертвам в 2006 году. Не жалел он и людей, которые отбывали тюремные сроки за его преступления. Ткач также уверял, что ему никогда не снятся кошмары. Когда его вывозили на следственные эксперименты, требовал охрану, бронежилет и был осторожен.

В 2008 году Сергея Ткача приговорили к пожизненному заключению.

Никто не подозревал

Соседи Сергея Ткача в Пологах говорят, что не подозревали, что он маньяк. Они не подозревали об этом даже когда отмечали его сходство с фотороботом. То же самое говорит бывшая жена Ткача Наталья Стовба.

Бывшая жена Сергея Ткача Наталья Стовба

По ее словам, он никогда не проявлял по отношению к ней насилия.

По разным данным, до того, как Ткач попал в тюрьму, у него было две или три жены. У маньяка есть дети и внуки.

Осужденные вместо Ткача

Из-за преступлений Сергея Ткача серьезно пострадали (некоторые погибли) еще девять человек, которых в них несправедливо обвинили. Несколько из них отсидели длительные тюремные сроки полностью.

В 2000 году задержали Владимира Светличного - по подозрению в убийстве и изнасиловании его собственной девятилетней дочери Ольги Светличной и в совершении других преступлений. Суд над ним так и не состоялся, мужчина повесился в камере Днепропетровского СИЗО.

16 октября 2008 года с уроков в школе забрали 14-летнего Якова Поповича. Его обвинили в убийстве девятилетней родственницы Яны Попович. Подростка приговорили к 15 годам заключения, из которых он отсидел больше восьми. После признания Ткача в этом убийстве, Якова Поповича не выпустили из тюрьмы до тех пор, пока Ткачу не вынесли приговор.

Интервью Якова Поповича в 2015 году

Чтобы заставить признаться в изнасиловании девятилетней девочки по имени Илона, которое совершил Ткач, Николая Демчука избивали. При этом ему сломали ногу и повредили ребро.

Николай Демчук говорит, что, выбивая признательные показания, ему сломали ногу и не стали оказывать помощь / Фото: А. Корчинский / segodnya.ua

"Врача мне не вызывали, это ведь было не в интересах милиции. Даже гипс на сломанную ногу не наложили. Лишь пригрозили, что если буду сильно хромать, то еще добавят… Так нога сама и срасталась (кость сломали в районе лодыжки). А я двигался через силу, боясь новых избиений…", - рассказывал он.

Последние годы и смерть пологовского маньяка

В 2017 году стало известно, что Сергей Ткач снова женился. Его женой оказалась 27-летняя россиянка по имени Елена. Она взяла его фамилию, несколько раз приезжала к Ткачу на длительные свидания и в 2016 году родила его дочь - Елизавету.

Примерно в это же время Ткач после десятилетнего перерыва стал давать интервью. Жена маньяка уверяла, что увидела будущего мужа по телевизору, когда ей было 16, а затем решила его разыскать.

После того, как о новом браке Ткача стало известно, родственники его жертв возмутились из-за слишком свободных условий его содержания.

4 ноября 2018 года около 15:00 66-летнему Сергею Ткачу стало плохо в тюрьме - у него было очень низкое давление. Ему вызвали скорую, но уже к 19:00 он умер. Сообщалось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Родственники Ткача не приехали за его телом, а попытки связаться с его женой были безуспешными, так как сотрудники пенитенциарной службы не знали, где она живет. 7 ноября Ткача похоронили в Житомирской области.

НВ