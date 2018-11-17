Вечером в субботу, 17 ноября, в больнице умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье.
Об этом сообщил главный врач Раховской районной больницы Владимир Симулик, пишет Mukachevo.net.
По словам медика, пограничник находился в тяжелом состоянии почти двое суток без возможности транспортировки и хирургического вмешательства.
Пострадавший поступил с признаками тяжелого травматического шока, политравмой грудной клетки и органов брюшной полости.
По данным СМИ, умершим оказался майор Вадим Березенский, у него осталось двое детей.
В полиции Закарпатья сообщили, что им удалось задержать водителя, который переехал пограничника. Им оказался 34-летний житель Рахова.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому.
Автомобиль злоумышленника задержали, сам водитель с места инцидента скрылся, его личность предварительно уже установлена.
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