17 ноября 2018, суббота

Умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье

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Водитель-контрабандист задержан
Фото: ГПС

Водитель-контрабандист задержан

Вечером в субботу, 17 ноября, в больнице умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье.

Об этом сообщил главный врач Раховской районной больницы Владимир Симулик, пишет Mukachevo.net.

По словам медика, пограничник находился в тяжелом состоянии почти двое суток без возможности транспортировки и хирургического вмешательства.

Пострадавший поступил с признаками тяжелого травматического шока, политравмой грудной клетки и органов брюшной полости.

По данным СМИ, умершим оказался майор Вадим Березенский, у него осталось двое детей.

В полиции Закарпатья сообщили, что им удалось задержать водителя, который переехал пограничника.  Им оказался 34-летний житель Рахова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому.

Автомобиль злоумышленника задержали, сам водитель с места инцидента скрылся, его личность предварительно уже установлена.

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