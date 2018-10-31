Умер известный украинский писатель Богдан Жолдак

В пятницу, 31 октября, на 71-м году жизни умер украинский писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Тяжелое известие. Как мне сообщил Василий Трубай, только что (после 16:00) внезапно умер Богдан Жолдак (оторвался тромб). Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба", - написал Сидоржевский в Facebook.

Богдан Жолдак родился 13 февраля 1948 года в Киеве. Член Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины и объединения Кинопис.

Автор книг Горячая Арктика, Гальманах, Пакостные тапочки, последней стала книга про АТО Укры, вышедшая в сет в 2015 году. Автор сценариев к фильмам Ведьма, Казаки идут!, Иван и кобыла, Дорога на Сечь.

Вел телевизионные программы на УТ-1 и канале 1+1, радиопередачи на Первом канале Национального радио. Преподавал сценарное мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.