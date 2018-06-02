Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко

Николаю Бойченко было 32 года

В пятницу, 1 июня, в возрасте 32 лет скоропостижно ушел из жизни украинский режиссер и хореограф Николай Бойченко.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Николай Бойченко был основателем и творческим вдохновителем D’Arts Dance Project, хореографом-постановщиком нескольких сезонов шоу Х-фактор, ведущим прогноза погоды и исполнителем одной из главных ролей в мюзикле Барон Мюнхгаузен. Также многие его помнят как финалиста первого сезона танцевального шоу Танцюють всі.

Прощание с Николаем Бойченко состоится 5 июня.

Ранее сообщалось, что умер американский писатель Филип Рот.