02 июня 2018, суббота

Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко

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Николаю Бойченко было 32 года
Фото: СТБ

Николаю Бойченко было 32 года

В пятницу, 1 июня, в возрасте 32 лет скоропостижно ушел из жизни украинский режиссер и хореограф Николай Бойченко. 

Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Николай Бойченко был основателем и творческим вдохновителем D’Arts Dance Project, хореографом-постановщиком нескольких сезонов шоу Х-фактор, ведущим прогноза погоды и исполнителем одной из главных ролей в мюзикле Барон Мюнхгаузен. Также многие его помнят как финалиста первого сезона танцевального шоу Танцюють всі.

Прощание с Николаем Бойченко состоится 5 июня.

Ранее сообщалось, что умер американский писатель Филип Рот.

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