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Умер 27-летний театральный актер Тарас Мельничук

Сегодня, 10:36
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Тарас Мельничук

Тарас Мельничук/Facebook

Актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук умер в 27-летнем возрасте после длительного онкологического заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

В течение длительного времени актер боролся с острым миелоидним лейкозом (раком крови).

"Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой – смертью талантливого украинского актера Тараса Мельничука", – говорится в сообщении.

После завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Тарас Мельничук активно начал работать в театре и на телевидении.

В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие представления как Снежная королева, Ревизор, Ромео и Джульетта, Сон и другие.

Теги:   Онкология Театр

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