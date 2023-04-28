Зеленский о новой атаке РФ: Мишени террористов — мирные люди и объекты, не дадим оккупанту избежать ответственности 28 апреля, 09:09 Последствия удара по жилому дому в Умани (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар РФ по украинским городам в пятницу, 28 апреля, заявил, что мишени террористов — мирные люди и объекты.

«В эту ночь враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов — мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Зеленский добавил, что в Днепре обстрел террористов унес жизнь ребенка.

«Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора. Благодарю наши Воздушные силы, наших зенитчиков, всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, всех, кто защищает наших людей», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира — и получит.

«Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности», — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новый массированный удар по украинским городам. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.