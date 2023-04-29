В Умани продолжается разбор завалов и поиски людей: в разрушенной ракетой многоэтажке вспыхнул пожар

29 апреля, 11:10
Поделиться:
Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами многоэтажки в Умани (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами многоэтажки в Умани (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

В Умани Черкасской области продолжается разбор завалов жилой многоэтажки, разрушенной российской ракетой. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Читайте также:

Разрушенный российским ракетным ударом подъезд многоэтажки в Умани, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov) Военный эксперт объяснил, чего добивается Россия последними атаками на города, далекие от линии фронта

Об этом сообщили в ГСЧС утром в субботу, 29 апреля.

На месте работает 106 спасателей, привлечены 27 единиц техники.

Суспільне сообщает, что при разборе завалов около 8:30 снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, его раздуло ветром.

Видео дня

Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области. По состоянию на данный момент известно о 23 погибших, среди которых пятеро детей. 18 людей получили травмы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Черкасская область ГСЧС Ракетные удары Умань Пожежа Многоэтажка Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X