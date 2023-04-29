В Умани продолжается разбор завалов и поиски людей: в разрушенной ракетой многоэтажке вспыхнул пожар 29 апреля, 11:10 Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами многоэтажки в Умани (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

В Умани Черкасской области продолжается разбор завалов жилой многоэтажки, разрушенной российской ракетой. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Об этом сообщили в ГСЧС утром в субботу, 29 апреля.



На месте работает 106 спасателей, привлечены 27 единиц техники.

Суспільне сообщает, что при разборе завалов около 8:30 снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, его раздуло ветром.

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Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области. По состоянию на данный момент известно о 23 погибших, среди которых пятеро детей. 18 людей получили травмы.