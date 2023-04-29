23 погибших: в Умани продолжается разбор завалов многоэтажки, в Москве полиция уничтожила стихийный мемориал памяти жертв удара РФ 29 апреля, 08:45 Спасатели в разрушенной ударом РФ девятиэтажке в Умани (Фото:ГСЧС)

По состоянию на утро 29 апреля в Умани продолжаются поисковые работы на месте ракетного удара России по многоэтажке в Умани, число погибших пока остается неизменным: 23 человека, среди которых четверо детей.

Об этом утром 29 апреля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В настоящее время на месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших. Уже вывезено 247 куб. м строительного мусора, завалы разбирают 27 единиц техники и более 100 специалистов ГСЧС.

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Кроме 23 погибших, травмированы 18 человек, еще 17 человек спасены. Психологи ГСЧС оказали помощь 115 местным жителям.

Тем временем в Москве местная полиция препятствует тем, кто пытается принести цветы к памятнику Леси Украинке в центре российской столицы, где появился импровизированный мемориал памяти жертв погибших от ракетного удара РФ 28 апреля. Как сообщают Медуза и Телеграм-канал Астра, вчера у памятника украинской поэтессе появились цветы с табличкой «Умань. Днепр» в память о мирных жителях Украины, убитых российскими ракетами в двух украинских городах.

Однако уже вечером 29 апреля к памятнику приехали полицейские, которые начали фотографировать цветы и тех, кто их приносит. Людей также спрашивали домашний адрес, а один из полицейских, по словам очевидцев, посоветовал женщинам, возложившим цветы к памятнику, «валить в Украину».

Наконец, сообщает Астра, российские силовики собрали все цветы и выбросили их.

В пятницу, 28 апреля Минобороны РФ цинично похвасталось ударом по жилому дому в Умани.

Российское ведомство опубликовало в Telegram фото ракеты с подписью «точно в цель».

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ заявил, что это очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц.

