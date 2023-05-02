Ждал три дня. В Умани с дома, в которую попала российская ракета, спасли кота — видео

2 мая, 07:54
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Люди стоят рядом с разрушенным домом в Умани (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Люди стоят рядом с разрушенным домом в Умани (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Умани с многоэтажки, в которую в пятницу, 28 апреля попала российская ракета, спасли кота.

Соответствующее видео опубликовала в соцсетях волонтер Анжела.

Животное три дня просидело в разрушенном доме, но спасатели забрали его.

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По словам волонтера, ветеринары осмотрели кота, сказали, что все хорошо, травм нет, но животное находится в шоковом состоянии и есть обезвоживание.

Видео дня

@anzhela_anzhela_888 #умань #серцедругаумань #війна ♬ оригинальный звук - anzhela_anzhela_888

Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области.

Известно о 23 погибших, среди которых шестеро детей. 18 человек получили травмы.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Домашние животные Умань Война России против Украины

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