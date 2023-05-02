Ждал три дня. В Умани с дома, в которую попала российская ракета, спасли кота — видео
Люди стоят рядом с разрушенным домом в Умани (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
Соответствующее видео опубликовала в соцсетях волонтер Анжела.
Животное три дня просидело в разрушенном доме, но спасатели забрали его.
По словам волонтера, ветеринары осмотрели кота, сказали, что все хорошо, травм нет, но животное находится в шоковом состоянии и есть обезвоживание.
Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области.
Известно о 23 погибших, среди которых шестеро детей. 18 человек получили травмы.