Окна вылетели вместе с рамами. Жительница дома в Умани, в который попала российская ракета, рассказала подробности о вражеском ударе 28 апреля, 13:34 Последствия вражеского удара (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Жительница дома в Умани, в который в пятницу, 28 апреля попала российская ракета, заявила, что атака произошла, когда они спали.

Анна рассказала ТСН.ua, что была дома вместе с ребенком, квартира, где она жила с рождения, сильно пострадала от удара.

«Спали. Наш подъезд не задело, но окна вылетели вместе с рамами. Всем сказали покинуть дом. Жить фактически негде, дома холодно. Ребенок получил порезы», — сказала женщина.

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По ее словам, после объявления воздушной тревоги жители дома спали в своих домах — никто не спускался в укрытия.

Жительница рассказывает, что людей, которым негде жить в результате ракетного удара, записывают на месте трагедии, но временное жилье пока не предлагают.

«Знаю, что пока мы записались, но никто ничего не предлагает. Пока меня поддерживает компания, в которой я работаю», — сказала она.

Жители Умани объединились после трагедии. Пострадавшим от российского ракетного удара собирают деньги, одежду и еду, ищут жилье.

Сообщениями с предложениями о помощи жителям многоэтажки переполнены соцсети.