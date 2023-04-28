«Враг показал свое лицо». В Воздушных силах Украины рассказали подробности о новом ракетном ударе РФ 28 апреля, 09:33 Последствия ракетного удара в Умани (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Во время атаки в пятницу, 28 апреля российские оккупанты выпустили 23 ракеты, силы ПВО работали в разных регионах страны, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«На этот раз четыре самолета стратегической авиации, в воздухе находились Ту-95. Как обычно они работают с района Каспийского моря. Были выпущены 23 ракеты, 21 были уничтожены ПВО в разных районах страны: и в центре, и на юге, и на востоке. Работали успешно, но, к сожалению, есть два попадания. Попали в жилые дома, пострадали гражданские. Враг, как всегда, показал свое лицо», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Игната, вероятно, оккупанты хотели попасть по военным объектам.

«Враг запускает ракеты по разным маршрутам для того, чтобы преодолеть систему ПВО», — сказал он.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новый массированный удар по украинским городам. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.

