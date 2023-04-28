В Умани среди 17 погибших трое детей. Зеленский показал, как идет разбор завалов уничтоженного подъезда многоэтажки 28 апреля, 14:16 Поисково-спасательные работы на месте разрушенного россиянами подъезда многоэтажки в Умани продолжаются (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Умани количество погибших в результате ракетного удара России по многоэтажке в пятницу, 28 апреля, возросло до 17. Среди них трое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Глава Черкасской ОВА говорил, что двум погибшим детям по десять лет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, их невозможно распознать, судьба их родителей неизвестна.

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Также пострадали 18 человек, девять из которых госпитализировали. Спасли 17, в том числе троих детей. Спасательно-поисковые работы продолжаются. Зеленский опубликовал видео с дрона, на котором видно уничтоженный подъезд дома и разбор завалов.

«Российский террор победим только совместно — оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для российских убийц», — подчеркнул президент.



Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 возле Киева. Также сбили два беспилотника.

Кроме Умани, россияне атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Украине: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.