Дом в огне. В Сети показали первые минуты после ракетной атаки россиян на Умань — видео 28 апреля, 12:33 Российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Умани, убив не менее 13 человек (Фото:Скриншот видео/Соцсети)

В соцсетях публикуют видео, как утверждается, первых минут после попадания ракеты РФ в многоэтажку в Умани в пятницу утром, 28 апреля. В результате атаки погибли как минимум 13 человек, среди которых двое детей.



В частности, кадры распространил советник главы МВД Антон Геращенко.

На видео видно охваченный огнем жилой дом. На дороге лежат части окон. Еще одну видеозапись опубликовала Патрульная полиция Украины.

Видео дня

Замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что она вместе с другими профильными службами на месте оказывала всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждался.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табуреца, через полчаса после попадания российской ракеты на месте трагедии, несмотря на раннее утро, уже было около 200 волонтеров.

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

Россияне ударили по многоэтажке в Умани, полностью уничтожив один подъезд. Погибли как минимум 13 человек, в том числе двое детей, раненые 17. Также оккупанты атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.