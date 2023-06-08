Оккупанты ударили по автомойке в Умани, много пострадавших — ОВА 8 июня, 22:08 Последствия российского обстрела Умани (Фото:Ігор Табурець/Facebook)

Российские оккупанты в четверг, 8 июня, нанесли ракетный удар по промышленному объекту и автомойке в Умани. В результате восемь человек пострадали.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

«Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке», — говорится в сообщении.

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Он уточнил, что в результате удара на месте попадания возник пожар.

«Предварительно восемь пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии», — добавил он.

Фото: Ігор Табурець/Telegram

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Вечером в четверг, 8 июня, в большинстве областей Украины, кроме нескольких северных, объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых Telegram-каналов, оккупанты атаковали Украину ракетами типа Калибр из Черного моря.

О звуках взрывов в Умани СМИ сообщали приблизительно в 20:20.