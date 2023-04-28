Российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани

28 апреля, 05:46
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Последствия попадания ракеты в жилой дом в Умани (Фото:Нацполиция)

Последствия попадания ракеты в жилой дом в Умани (Фото:Нацполиция)

Во время ночной атаки одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани Черкасской области.

Обновлено в 06:50 В Умани пять пострадавших в результате атаки

«На данный момент в результате ракетной атаки по Умани есть 5 пострадавших. Они в больнице», — сообщил Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА.

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Обновлено в 6:06 Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в городе было два попадания — в жилой дом и в складские помещения.

Сейчас на месте российского теракта работает полиция и ГСЧС.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черкасская область Умань Война в Украине Война России против Украины

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