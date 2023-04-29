23 погибших, среди них шесть детей. В Умани завершена поисково-спасательная операция 29 апреля, 16:48 Последствия российского террористического ракетного удара по многоэтажке в Умани (Фото:Представляет службу государственное служебное обслуживание Ukraine/Handout via REUTERS)

В Умани спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара России по многоэтажке. В результате атаки погибли 23 человека, среди них шестеро детей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«К сожалению, в результате российского удара 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди погибших — шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)», — отметил Клименко.

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Он рассказал, что на месте российского удара работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для ДНК-сравнения. Правоохранителям удалось идентифицировать все 23 тела, еще две женщины числятся пропавшими безвести.

«Спасатели работали на грани возможностей, чтобы вытащить людей из-под завалов. Привлекли тяжелую технику и спецсредства. Помогали полицейские и добровольцы. Спасены 17 человек. Также в результате ракетного удара ранены 9 человек», — добавил Клименко.

В пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. Вблизи Киева сбили 11 ракет и два БПЛА, в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, в Днепре погибли женщина и ребенок.