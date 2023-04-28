Количество погибших в Умани возросло до 20 человек

28 апреля, 17:24
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Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Умани возросло до 20. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram по состоянию на 17:00.

Среди погибших трое детей, двум из них по десять лет. Еще 18 человек пострадали, из них девять находятся в больнице. Оперативно-поисковые работы продолжаются.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец объявил в области трехдневный траур.

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Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 — возле Киева. Также было сбито два беспилотника.

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Кроме Умани, россияне атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Украинке Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку: пострадали два человека, в том числе 13-летняя девочка.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   МВД Украины Черкасская область Умань Военные преступления РФ Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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