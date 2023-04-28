В Умани работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших — глава МВД
В результате российской атаки погибли 21 человек (Фото:пресс-служба МВД)
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на месте ракетного удара в Умани работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Мы сейчас идентифицируем тела, те тела, которые мы не можем опознать на сегодняшний день, у нас работает ДНК лаборатория на месте», — сказал он.
Клименко добавил, что все родные и близкие граждан, проживавших в этом доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа.
«Умань жила достаточно спокойной жизнью в последнее время. Такая трагедия подтверждает, что террористическая атака РФ по объектам гражданской инфраструктуры продолжается», — подчеркнул он.
Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 — возле Киева. Также было сбито два беспилотника.
В Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки. По данным на 18:00, в результате атаки погибли 21 человек.