В Умани работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших — глава МВД

28 апреля, 18:26
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В результате российской атаки погибли 21 человек (Фото:пресс-служба МВД)

В результате российской атаки погибли 21 человек (Фото:пресс-служба МВД)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на месте ракетного удара в Умани работает ДНК-лаборатория для идентификации тел погибших.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Мы сейчас идентифицируем тела, те тела, которые мы не можем опознать на сегодняшний день, у нас работает ДНК лаборатория на месте», — сказал он.

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Клименко добавил, что все родные и близкие граждан, проживавших в этом доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа.

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«Умань жила достаточно спокойной жизнью в последнее время. Такая трагедия подтверждает, что террористическая атака РФ по объектам гражданской инфраструктуры продолжается», — подчеркнул он.

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 — возле Киева. Также было сбито два беспилотника.

В Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки. По данным на 18:00, в результате атаки погибли 21 человек.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Александр Клименко Умань

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