Число погибших детей в Умани возросло до пяти — МВД

29 апреля, 10:25
Поделиться:
Спасатели продолжают разбирать завалы дома, разрушенного российской ракетой в Умани (Фото:Национальная полиция Украины)

Спасатели продолжают разбирать завалы дома, разрушенного российской ракетой в Умани (Фото:Национальная полиция Украины)

В процессе идентификации выяснилось, что в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Умани погибли пятеро детей, а не четверо, как считалось ранее.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко утром в субботу, 29 апреля.

Среди погибших детей двое мальчиковполтора и 16 лет и три девочки - 8, 11 и 14 лет.

Поисковая операция на месте разрушенного дома продолжается. Без вести пропавшей считается одна женщина.

Видео дня

В общей сложности подтверждена гибель 23 людей в результате ракетной атаки России.

Как сообщалось, во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   МВД Украины Черкасская область Ракетные удары Умань Игорь Клименко Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X