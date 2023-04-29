Число погибших детей в Умани возросло до пяти — МВД 29 апреля, 10:25 Спасатели продолжают разбирать завалы дома, разрушенного российской ракетой в Умани (Фото:Национальная полиция Украины)

В процессе идентификации выяснилось, что в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Умани погибли пятеро детей, а не четверо, как считалось ранее.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко утром в субботу, 29 апреля.

Среди погибших детей двое мальчиковполтора и 16 лет и три девочки - 8, 11 и 14 лет.

Поисковая операция на месте разрушенного дома продолжается. Без вести пропавшей считается одна женщина.

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В общей сложности подтверждена гибель 23 людей в результате ракетной атаки России.

Как сообщалось, во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области.