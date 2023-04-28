«Нужно кратное усиление ВСУ». Время самолетов-истребителей, а не заявлений о глубоком беспокойстве — Селезнев о массовых обстрелах Украины 28 апреля, 12:17 NV Премиум Спасатели работают на месте сильно поврежденного российской ракетой жилого дома в городе Умань Черкасской области, 28 апреля 2023 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Куда целились оккупанты и чего пытаются достичь такими обстрелами, попытался объяснить военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV.

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— Накануне был обстрелян Николаев, сегодня — Умань, Днепр, Украинка. Я уже видел предположение, что оккупанты сейчас активизировали свои атаки достаточно точными ракетами (если Калибры попадают в жилые многоэтажки, значит оккупанты примерно туда и целились), чтобы создать панику среди гражданского населения и заставить Вооруженные силы Украины держать системы ПВО ближе к городам, а значит — не перебрасывать их ближе к фронту. Как вы относитесь к таким предположениям?

— Об обстреле многоэтажки в Николаеве. Мне кажется, они хотели попасть по одной из казарм, где размещался состав украинской морской пехоты. Мои инсайды говорят, что украинских морпехов там не было и это здание никакого отношения к украинским Силам обороны не имеет. То есть россияне ошиблись.

Что касается обстрелов, которые произошли сегодня утром, то, очевидно, в Умани в многоэтажке точно нет никаких военных. Она никакого отношения к украинским Силам обороны не имеет. То есть опять промахнулись.

Но последствия этих ошибочных атак ужасны — гибнут мирные люди, женщины, дети.

Это, конечно, должно получить надлежащую оценку от мирового сообщества, потому что заявления о глубоком беспокойстве, думаю, в этой ситуации абсолютно неуместны. Нужны практические действенные шаги, направленные на усиление боевых возможностей украинской армии. Ведь президент Украины Владимир Зеленский говорил: отлично, что мы получили от наших западных партнеров две батареи Patriot, но этого мало. Нам нужно не менее 20 таких систем.

И вы совершенно правы, что украинская армия сейчас предстает перед выбором: что делать, куда направлять современные системы противовоздушной обороны? На фронт, чтобы прикрывать украинские Силы обороны, которые будут действовать в рамках контрнаступления, или защищать наши тылы, где находятся женщины, дети, родители? Потому что очевидно, что эта война в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность, спокойствие жителей мирных регионов нашей страны.

— Выбор труден, и здесь, наверное, нет однозначного правильного ответа. Тактика россиян в этом случае — это террор для того, чтобы повлиять на действия военных?

— Совершенно верное замечание. Хотя бы потому, что россиян трудно выставить абсолютными дураками, они разбираются в военном деле. Они знают, как поступать таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб. И события минувшей ночи тому свидетельство.

Здесь еще один вопрос: над Киевом сбили 11 ракет. Очевидно, что все они куда-то целились, направлялись. Мне это не известно. Мы вряд ли узнаем о конечной цели, финальной точке маршрутов тех Х-101 и Х-555, которыми россияне в это утро целились по территории нашей страны.

Но ведь очевидно, что Россия плохо осведомлена о военной инфраструктуре нашей страны. И эта ракетная атака, по всей вероятности, была направлена на то, чтобы максимально усложнить подготовку украинской армии к предстоящему контрнаступлению, максимально его замедлить.

Но все же вряд ли мы узнаем. Это действительно прекрасное незнание, ведь именно благодаря точной работе украинской системы противовоздушной обороны эти вражеские ракеты взорвались в воздухе, а не попали в те цели, в которые направлялись.

— Вы уже отметили, что два дивизиона Patriot уже в Украине, нам нужно еще 20. Но какого размера объект может быть прикрыт силами двух?

— Фактически один дивизион — это прикрытие большого города-миллионника с достаточно высокой степенью эффективности и качества закрытия неба.

Опять же, система противовоздушной обороны действенна и эффективна тогда, когда она состоит из различных компонентов и способна прикрывать от различных типов вражеских ракет — от баллистических (речь идет прежде всего о современных комплексах ПВО Patriot), от крылатых, дронов-камикадзе.

Россияне миксуют, используют все имеющиеся у них ракетные ресурсы для того, чтобы максимально усложнить жизнь нашим специалистам, которые заботятся о безопасности нашего неба.



И, конечно, как всегда, время самолетов-истребителей, которые способны действовать даже эффективнее, чем наземные системы противовоздушной обороны. Но видим неуступчивую пока позицию наших западных партнеров, которые, с одной стороны, готовы усиливать именно наземную компоненту систем противовоздушной обороны, а с другой — не готовы даже вести переговоры о сроках поставок истребителей типа F-16.