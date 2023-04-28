Уничтожен целый подъезд. Последствия ракетного удара России по жилой многоэтажке в Умани — фоторепортаж

28 апреля, 10:13
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Последствия удара РФ по Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия удара РФ по Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам. В частности, в Умани ракета попала в жилую многоэтажку.

В городе в результате атаки погибли десять человек, среди них есть ребенок.

В Воздушных силах Украины рассказали, что Россия атаковала Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, заявил, что мишени террористов — мирные люди и объекты и пообещал, что ни один оккупант не сможет избежать наказания.

НВ собрал фото последствий удара по жилому дому в Умани.

National Police of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: National Police of Ukraine/Handout via REUTERS
REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Представляет службу государственное служебное обслуживание Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Представляет службу государственное служебное обслуживание Ukraine/Handout via REUTERS
REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria
REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria
National Police of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: National Police of Ukraine/Handout via REUTERS
REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Перейти до служби Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Перейти до служби Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Представляет службу государственное служебное обслуживание Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Представляет службу государственное служебное обслуживание Ukraine/Handout via REUTERS
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Умань Война России против Украины Ракетный удар

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