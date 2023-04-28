Уничтожен целый подъезд. Последствия ракетного удара России по жилой многоэтажке в Умани — фоторепортаж
Последствия удара РФ по Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам. В частности, в Умани ракета попала в жилую многоэтажку.
В городе в результате атаки погибли десять человек, среди них есть ребенок.
В Воздушных силах Украины рассказали, что Россия атаковала Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, заявил, что мишени террористов — мирные люди и объекты и пообещал, что ни один оккупант не сможет избежать наказания.
НВ собрал фото последствий удара по жилому дому в Умани.