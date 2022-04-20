«Вдвоем на креслах колесных». Общественная активистка Ульяна Пчелкина — о выходе из оккупированной Бучи и жизни людей с инвалидностью в условиях войны 20 апреля, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Ульяна и Виталий Пчелкины возле авто с гуманитарной помощью для людей с инвалидностью (Фото:Ульяна Пчелкина via facebook)

Телеведущая и общественная активистка Ульяна Пчелкина вместе с мужем провела почти две недели в оккупированной россиянами Буче. Супругам удалось эвакуироваться во Львов — теперь они организовывают помощь и сопровождение для людей с инвалидностью.

Ульяна и Виталий Пчелкины — общественные активисты, лидеры Группы активной реабилитации для людей с инвалидностью. В 21 год Ульяна Пчелкина попала в ДТП, в результате чего получила инвалидность и передвигается с помощью колесного кресла.



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Ульяна ведет активную жизнь: она является первой чемпионкой мира по паракарате среди женщин на колесных колесах. Ее муж, Виталий, также пользуется колесным креслом — он получил травму в шейном отделе позвоночника во время неудачного спуска с водной горки. Сегодня занимается социальным предпринимательством и руководит ОО Группа активной реабилитации.

Супруги живут в Буче, где полностью обустроили под свои нужды собственную квартиру. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину Ульяна и Виталий почти две недели провели в оккупированном городе под обстрелами.

В интервью НВ Ульяна Пчелкина рассказывает о жизни в оккупированной Буче, эвакуации, объясняет, с какими вызовами сталкиваются люди с инвалидностью в условиях войны, и делится собственным опытом помощи другим.

«Никто не верил, что это будет иметь такое продолжение»

«Для меня все началось с того, что моя знакомая из Луцка позвонила по телефону и сказала: „Началась война“. И сказала, чтобы я уезжала к ней. Я ответила, что мне нужно проснуться и подумать — это было где-то после пяти утра. Я разбудила мужа, сказала ему, что началась война, а потом мы услышали взрыв в районе аэродрома в Гостомеле — это где-то в 4,5 км от нашего дома. С тех пор уже тихо не было», — вспоминает 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения россии в Украину Ульяна Пчелкина в разговоре с НВ.

Она признается: не покинули свой город сразу, в первый день, потому что не могли представить, что все это будет иметь такое продолжение. Она говорит: никто не верил в то, что это может действительно произойти. А позже, когда мосты вокруг были взорваны, отрезали Бучу от других населенных пунктов и оккупировали ее, покинуть город было просто невозможно. 27 февраля в город заехала колонна российской техники и начались еще более ожесточенные бои.

Ульяна и Виталий решили оставаться в собственной квартире, ведь спускаться в подвал для человека с инвалидностью проблематично.

«К тому же обычный подвал — это не бомбоубежище, а бежать к какому-то другому, когда ты пользуешься колесным креслом — не вариант. Также подумали, что если вдруг произойдет обрушение, то в квартире нас найдут быстрее, чем в заваленном подвале, — объясняет Пчелкина. — Еще один фактор, заставивший нас оставаться дома — наша квартира полностью обустроена под наши нужды, там все доступно для нас, максимально комфортно и так выжить шансы выше».

7 марта Ульяна Пчелкина опубликовала на своей фейсбук-странице пост, где рассказала, что они с мужем находятся в осаде. В этом посте Ульяна и Виталий обратились к международным миссиям и организациям с призывами остановить российскую агрессию в Украине. Они отметили, что их дом находится под обстрелами оккупантов, нет воды, газа и света, а температура в квартире опустилась до 10−12 градусов тепла.

«Этот пост был написан и отправлен с верхних этажей дома, потому что у нас интернета не было. 27 февраля в городе обстреляли всю инфраструктуру, так что не было ни воды, ни света, ни газа, но потом свет восстановили где-то за сутки, поэтому мы имели возможность погреться, потому что имели кондиционер дома. Окончательно свет исчез после 3 марта. То есть катастрофической ситуации, когда ничего вообще нет, как в Мариуполе сейчас, мы не застали, но если бы еще немного побыли в оккупации, то это бы случилось, запасов было мало», — вспоминает о тех днях Ульяна Пчелкина.

Рядом с ними в это время находились соседи — семья с двумя детьми, также скрывавшиеся от оккупантов в их квартире. Они помогали, а другие соседи, которые выходили и приносили какую еду и воду.

«Иначе мы вдвоем на колесных колесах просто не выжили бы», — говорит Ульяна.

Для человека в кресле колесном переохлаждение может иметь тяжелые последствия: при нарушенной терморегуляции согреться очень сложно это сразу отражается на почках, а доступа к лекарствам и антибиотикам в условиях осады — нет.

«После 27 февраля у Виталика произошло воспаление мочевого пузыря — мы не смогли его полечить, это стало возможным уже после 9 марта, когда нам удалось выехать из Бучи в безопасное место», — рассказывает НВ Ульяна Пчелкина.

Через минное поле и под обстрелами

Супругам удалось выехать из города 9 марта. О планируемой эвакуации узнали от соседа — тот активно помогал Пчелкиным и ТрО как водитель и волонтер.

«Этот сосед ездил на микроавтобусе в частный сектор, развозил помощь людям. У моей тети в Ворзеле на чердаке также был небольшой склад — пеленки, памперсы и т. д. 27 февраля под обстрелами этот сосед повез все это в больницу. А 9 марта пришел и сказал, что кто-то из горсовета ему сообщил об эвакуации. Так мы решили уезжать из города», — делится воспоминаниями Ульяна Пчелкина.

Говорит: имели предварительную договоренность с соседями, что будут выезжать вместе. Пчелкины, водитель микроавтобуса с семьей и другие жители дома. Несмотря на то, что у Ульяны есть свой автомобиль, признается — сначала не хотела выезжать на нем:

«Моим первым желанием было сесть в микроавтобус и ни о чем не думать, ни за что не отвечать. И плевать на то имущество, на ту машину после жизни в оккупации у тебя совсем другие ценности. Но потом я подумала: это лишние места, куда тоже могут сесть другие люди. Поэтому села за руль своего авто, Виталик — в микроавтобус. И туда, и в мой автомобиль сели другие люди, и мы поехали».

Пока их автомобили ехали по городу к зданию горсовета, повсюду велись активные боевые действия. Ульяна вспоминает: российские военные катались вокруг на БТР-ах, вокруг — стреляли, в людей в машинах целились из автоматов.

«Пока ехали, увидели разрушенный город. Я видела внутренние органы людей на дороге, расстрелянные гражданские автомобили, труп в одной из машин. Это было очень страшно. Когда мы приехали к зданию горсовета — это было около 11 часов дня — заметили очередь, очень много автомобилей. Как мы узнали потом, эвакуация в тот день была сорвана, то есть те автобусы, которые должны были организовать для других людей, уехать так и не смогли», — рассказывает Ульяна Пчелкина в интервью НВ.

Впоследствии, уже около 16:00 по трассе в направлении Киева начали выезжать гражданские автомобили, хотя предварительно для зеленого коридора был согласован другой маршрут. Ульяна на своем автомобиле, а также микроавтобус, в котором пассажиром ехал ее муж, присоединились к этой колонне из машин и вместе двинулись дальше. Направлялись через город Ворзель — еще одну из горячих точек рядом с Бучей и Ирпенем, затем через село Дмитровка Бучанского района, где располагались российские блокпосты. На всех из таких блокпостов машину останавливали российские военные и решили все проверить: искали видеорегистраторы, смотрели документы, обыскивали само авто.

«Российский военный подошел ко мне и сказал: „Выйди“. Я показала ему, что авто на ручном управлении, показала свое кресло колесное. Он перестал настаивать, чтобы я вышла, но проверил багажник и попросил дать ему телефоны, — вспоминает Пчелкина. — Пассажир, сидевший со мной в машине, спрятал мой телефон между сиденьями — я не успела все оттуда удалить, у меня были там некоторые чаты, и это могло бы не понравиться российским военным. Так что этот человек дал российскому военному свой телефон. Тот долго шарил в смартфоне, потом подошел еще один, они попросили показать им руки — искали, я так понимаю, татуировки».

По дороге из Бучи колонна из машин, в которой ехали Пчелкины, понемногу разделилась — машины разъехались, кто куда. Так доехали до села Белогородка в Бучанском районе. Ульяна вспоминает, как увидела там украинский блокпост с желто-голубым флагом, и говорит, пульс зашкаливал от этих эмоций. В Белогородке увидели, что в направлении Киева большая очередь из автомобилей, поэтому решили не ждать и выбрали альтернативный маршрут. Так поехали в направлении города Фастов:

«До Фастова нас доехало две машины: мой автомобиль и бус, пассажиром которого был Виталик. Ехали по селам, через минное поле, где все было заполнено табличками „Мины“ — альтернативного пути просто не было. Хотя я и понимала, что еду по подконтрольной украинским военным территории, но постоянно боялась авиаударов».

В Фастове были в восемь вечера. Заночевали там, ведь начался комендантский час. Потом поехали в Винницу к друзьям. А уже из Винницы — во Львов, где находятся и сейчас. Подруга Пчелкиных, телеведущая Соломия Витвицкая, наведалась в их квартиру в уже освобожденной Буче, чтобы проверить, что с ней. Квартира оказалась целой, однако несколько поврежденной, потому что в ней какое-то время находились российские военные.

«Там все перерыто, некоторые вещи позабирали — в общем-то, технику не трогали, но по мелочам немного вынесли. Вломились туда уже после того, как мы уехали из Бучи», — говорит Ульяна Пчелкина.

Она также делится воспоминаниями о том, как воспринимали оккупантов местные жители Бучи. Предполагает: вероятно, в какой-то момент в городе произошла ротация российских военных. Убийства мирных жителей происходили и до этой ротации, и после — да, уже 10 марта в братской могиле у церкви похоронили минимум 67 погибших. Это первые убитые.

«Вероятно, уже после этой ротации зашли буряты, которые начали делать что-то еще более жесткое: люди исчезали, их пытали, над ними издевались. Или просто бои стали не столь интенсивны и у них „появилось время“. Моя же мама в то время находилась в Бабинцах в оккупации, и это село уцелело, потому что российские военные стреляли не по нему, а оттуда и только некоторые дома пострадали, пытали семью знакомых, но они живы», — говорит собеседница НВ.

Война и люди с инвалидностью

Сегодня Ульяна и Виталий Пчелкины вместе с командой организации активно помогают людям с инвалидностью: собирают гуманитарную помощь, лекарства и другие необходимые вещи, подыскивают приспособленное жилье за границей, реабилитационные и медицинские учреждения, помогают остановиться во Львове и уехать. Целевая аудитория ГО Группа активной реабилитации — люди, которые имеют травмы спинного мозга и пользуются колесными колесами. Как партнеры им помогают организации за границей из Польши, Швеции, Чехии, Германии, Швейцарии, Литвы, Румынии и других стран.

Человек с инвалидностью, нуждающийся в помощи, может заполнить специальную анкету вот по этой ссылке. Специалисты ОО «Группа активной реабилитации» рассмотрят заявку и попытаются предоставить адресную помощь. Все желающие могут помочь проекту финансово и перевести деньги, которые пойдут на закупку и организацию такой помощи. Сделать это можно вот здесь.

Люди с травмами спинного мозга больше всего требуют специальных средств гигиены — например, средств при инконтиненции, таких как катетеры, урологические прокладки, памперсы, уропрезервативы и т. д. Один из складов такой продукции располагался под Киевом между Ирпенем и Бучей, а затем был уничтожен в результате обстрелов. Еще один популярный запрос — это медикаменты, например, лекарственные препараты, снимающие спастику.

«Почти сразу мне начали писать мои друзья из Польши, коллеги по активной реабилитации — с ними мы тоже сейчас сотрудничаем. Они спрашивали, что нам нужно, предложили свою помощь, и впоследствии все эти средства гигиены, в которых так нуждаются люди с инвалидностью, начали приезжать во Львов», — рассказывает Ульяна Пчелкина.

Один из ее коллег, Кшиштоф Штерн, недавно также встретился с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой и передал ей письмо от Группы активной реабилитации, отмечает Пчелкина:

«В этом письме говорится о необходимости специализированных медицинских учреждений. Ибо есть такая проблема как пролежни — кто-то уже имел их до этого, а кто-то мог приобрести. Потому что мы, например, сидели в креслах колесных по 20 часов. И какими бы ни были наши противопролежневые подушки, это не очень помогло».

Параллельно с этим Пчелкины с коллегами думают об идее создания доступного жилья для людей с инвалидностью. Ведь в Украине с этим большая проблема, говорит собеседница НВ, и так было все тридцать лет. Всех тех людей, которые пользуются колёсными креслами и бегут от войны в более безопасные регионы, пока негде размещать — есть несколько реабилитационных центров, но они уже переполнены.

«Важно понимать, что среди людей с инвалидностью сегодня есть как и те, кто только получил эти травмы незадолго до начала активных боевых действий, так и лица, травмировавшиеся во время войны, из-за боевых действий. И с этим — куча проблем. Например, сейчас мы не можем вывезти из Харькова парня с инвалидностью, потому что у него нет необходимых документов, хотя полностью лежачий, у него травма шеи, которую он получил 19 февраля — объясняет Ульяна Пчелкина. — Так же есть проблемы с тем, например, как быть людям с сахарным диабетом или тем, кто имеет почечную недостаточность и нуждается в диализе — найти лекарства или, собственно, диализ невозможно, если это оккупированные города или прифронтовые зоны».

Ульяна с коллегами и партнерами помогает людям с травмами спинного мозга выехать на лечение за границу. Но подчеркивает: помочь здесь не означает, что их нужно просто доставить в пункт пропуска на границе, и все. Необходимо, прежде всего, найти условия проживания таких лиц в странах Европы с учетом их потребностей. А они есть не везде. Именно поэтому многие украинцы с инвалидностью, ранее эвакуировавшиеся без предварительной договоренности в страны ЕС, сталкиваются с рядом проблем: им нечем платить за жилье в Европе, не могут себя самостоятельно обслуживать, имеют другие сложности. Поэтому принимают решение возвращаться в Украину — в относительно безопасные регионы.

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Материал создан при поддержке ОО «Женщины в медиа» и Украинского Женского Фонда. Ответственность за содержание информации несет автор. Представленная информация не всегда отображает взгляды УЖФ.

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