«Держите, это для вас». Журналисты раскрыли схему с раздачей сине-желтых лент на улицах украинских городов

Часто на улицах в крупных городах можно встретить девушек, которые предлагают «бесплатные» сине-желтые ленты. Однако потом просят «поддержать», дав какую-то сумму денег или для оплаты обучения, или для других нужд.

Укринформ рассказал, как работают такие «уличные» схемы и считается ли это мошенничеством.

Журналисты выяснили, что молодые люди действуют примерно по одинаковому сценарию. Сначала к прохожему подходит одна девушка, говорит, что является студенткой или переселенкой и предлагает связать ленту «в знак поддержки». Цену «поддержки» не называют, однако, как отметили журналисты, на практике существует внутренний минимум: меньше, чем 40 грн брать запрещено. Иногда девушки требуют сотни гривен и больше.

Пока человек решается, подбегают еще одна-две девочки и усиливают психологическое давление. Они начинают жаловаться, апеллировать к эмоциям, намекать, что деньги нужны «на обучение» или «для брата на фронте».

Если же человек отказывается, то ленту просто снимают, иногда с оскорблениями, говорится в материале.

Журналистка Укринформа рассказала, что устроилась «на работу» в одну из таких групп и прошла весь цикл. Она узнала, что такие организации имеют «офис» в центре города и точки, где можно беспрепятственно работать. Для каждого работника проводят инструктаж и согласовывают график.

Смена длится несколько часов, а работа обычно происходит «в паре». Работники получают фиксированное количество лент, а затем должны сдавать выручку.

Журналистка также рассказала, что в офисе такой «работы для студентов» заметила «атрибуты» подпольного бизнеса, а именно: тетради для учета выручки, «правила игры», мотивационные премии (например, новый iPhone лучшей работнице), а также разговоры о том, как «добивать» людей на средства в конкретные дни.

В целом метр ленты стоит от 7 до 12 грн. Поэтому кусочек для руки в среднем выходит примерно 4 грн. Однако девушки «собирают» десятки и сотни гривен от одного прохожего. За день их выручка может составлять несколько тысяч гривен. Половина этих денег идет в «кассу», а другая половина — работнику, отмечается в материале.

По словам юристов, таким ситуациям сложно дать однозначную правовую оценку, поскольку нет прямого мошенничества.

«Мошенничество — это введение в заблуждение, но вопрос в том, понимает ли человек, какой товар получает. Если он имеет реалистичные ожидания — видит ленту, понимает, что это не официальный сбор, и все равно добровольно дает средства, то юридически здесь нет состава преступления. Разве что рассматривать это как нелегальную розничную торговлю — тогда это вопрос к налоговой», — отметил один из юристов.

Специалисты также отмечают, что такие схемы построены на манипуляции, и это скорее этическая, чем юридическая проблема.

«Здесь пока слепая зона для нас», — добавил юрист.