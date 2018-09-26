26 сентября 2018, среда

Уличенный в вымогательстве взяток профессор одного из вузов Львовской области отделался штрафом

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Профессору грозил срок до пяти лет лишения свободы
Фото: полиция

Профессору грозил срок до пяти лет лишения свободы

Во Львовской области заведующий кафедрой одного из высших учебных заведений, которого правоохранители задержали при получении взятки, отделался штрафом.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Как отмечается, профессор был уличен в использовании своей должности для личного обогащения.

В частности, было задокументировано получение им от одного из студентов взятки в размере $400 и трех тысяч гривен.

В отношении злоумышленника было открыто уголовное дело по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за инкриминируемые ему статьи предусматривает тюремный срок до пяти лет.

В то же время, согласно решению суда, профессор приговорен к штрафу, сумма которого меньше, чем полученная им взятка - 18 700 гривен.

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