Уличенный в вымогательстве взяток профессор одного из вузов Львовской области отделался штрафом

Во Львовской области заведующий кафедрой одного из высших учебных заведений, которого правоохранители задержали при получении взятки, отделался штрафом.
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Как отмечается, профессор был уличен в использовании своей должности для личного обогащения.
В частности, было задокументировано получение им от одного из студентов взятки в размере $400 и трех тысяч гривен.
В отношении злоумышленника было открыто уголовное дело по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за инкриминируемые ему статьи предусматривает тюремный срок до пяти лет.
В то же время, согласно решению суда, профессор приговорен к штрафу, сумма которого меньше, чем полученная им взятка - 18 700 гривен.
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