04 июля 2018, среда

Укрзализныця организовала оперативный штаб в связи с аварией в Одесской области

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото
Фото: Укрзализныця via Facebook

Иллюстрационное фото

Компания Укрзализныця сообщает, что в помещении Одесского железнодорожного вокзала открыт оперативный штаб, который помогает людям, пострадавшим в результате катастрофы около села Путиловка.

"Пассажиры, чьи поезда задержались в пути из-за схода грузовых вагонов на перегоне Ивановка-Веселый Кут могут обратиться к дежурному по вокзалу для получения всесторонней помощи. В частности, в пределах возможностей железной дороги организован ночлег для пассажиров, трансфер и др. Кроме того, в сотрудничестве с городскими властями организовано круглосуточное движение общественного транспорта от Одесского железнодорожного вокзала", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что работники Укрзализныци поставили на рельсы первый из 14 вагонов, которые сошли на перегоне Ивановка - Веселый Кут. 

Напомним, что 3 июля в Одесской области на железнодорожном перегоне около села Путиловка с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. 12 вагонов опрокинулись на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть.

Из-за железнодорожной аварии движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено. Измененными маршрутами курсируют 16 пассажирских поездов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове