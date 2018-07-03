Укрзализныця организовала оперативный штаб в связи с аварией в Одесской области

Компания Укрзализныця сообщает, что в помещении Одесского железнодорожного вокзала открыт оперативный штаб, который помогает людям, пострадавшим в результате катастрофы около села Путиловка.

"Пассажиры, чьи поезда задержались в пути из-за схода грузовых вагонов на перегоне Ивановка-Веселый Кут могут обратиться к дежурному по вокзалу для получения всесторонней помощи. В частности, в пределах возможностей железной дороги организован ночлег для пассажиров, трансфер и др. Кроме того, в сотрудничестве с городскими властями организовано круглосуточное движение общественного транспорта от Одесского железнодорожного вокзала", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что работники Укрзализныци поставили на рельсы первый из 14 вагонов, которые сошли на перегоне Ивановка - Веселый Кут.

Напомним, что 3 июля в Одесской области на железнодорожном перегоне около села Путиловка с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. 12 вагонов опрокинулись на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть.

Из-за железнодорожной аварии движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено. Измененными маршрутами курсируют 16 пассажирских поездов.