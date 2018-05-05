Укрзализныця анонсировала поезд Мукачево-Будапешт

Исполняющий обязанности главы компании Укрзализныця Евгений Кравцов заявил, что совместно с железнодорожной компанией из Венгрии планируется запустить поезд Мукачево-Будапешт.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО Укрзализныця совместно с MÁV-START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут Мукачево-Будапешт. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать по евроколеи, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую – это значительное преимущество маршрута", - заявил Кравцов.

Кравцов также отметил, что цена проезда составит от 700 до 1000 гривен в зависимости от класса вагона.

Ранее сообщалось, что из Киева запустят прямой поезд в Баку