РФ ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Укрзализныци: повреждены объекты в двух областях
В результате обстрела РФ повреждения получили объекты Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях (Фото: Укрзализныця / Telegram)
Армия страны-агрессора России в ночь на среду, 23 июля, целенаправленно атаковала ударными дронами энергетическую инфраструктуру Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
В Укрзализныце уточнили, что повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях.
Там отметили, что сейчас энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, но на отдельных еще продолжаются ремонтные работы.
В результате российской атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику, добавили в УЗ.
В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку ударными дронами по нескольким областям Украины. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы.
В результате российских ударов по критической инфраструктуре была обесточена часть потребителей Сумского района. В Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура.
