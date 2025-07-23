РФ ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Укрзализныци: повреждены объекты в двух областях

В результате обстрела РФ повреждения получили объекты Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях (Фото: Укрзализныця / Telegram)

Армия страны-агрессора России в ночь на среду, 23 июля, целенаправленно атаковала ударными дронами энергетическую инфраструктуру Укрзализныци. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

В Укрзализныце уточнили, что повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях.

Там отметили, что сейчас энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, но на отдельных еще продолжаются ремонтные работы.

В результате российской атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику, добавили в УЗ.

В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку ударными дронами по нескольким областям Украины. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы.

В результате российских ударов по критической инфраструктуре была обесточена часть потребителей Сумского района. В Кривом Роге повреждена гражданская инфраструктура.