На время войны. Укрзализныця запустила новый сайт для эвакуационных поездов 12 марта, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Компания Укрзализныця создала новый сайт Vezemo с актуальной информацией о пассажирских перевозках во время войны.

На новом сайте указана актуальная информация об:

эвакуационных рейсах;

международных маршрутах;

работе вокзалов;

очереди в пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.

Информацию на сайте обновляют ежедневно после 21:00. Здесь также разместили правила пассажирских перевозок и данные о пригородном сообщении.

Почти все поезда Укрзализныци сейчас работают как эвакуационные, билеты на них покупать не нужно. С первого дня войны железная дорога остается одним из безопасных способов выезда из горячих точек. Кроме сайта, актуальную информацию об эвакуационных поездах Укрзализныця публикует в: Telegram, Instagram, Viber, Facebook.

В пресс-службе компании также отметили, что за 15 дней войны перевезли 484 грузовых вагона гуманитарной помощи и почти 4,3 тыс. тонн в пассажирских поездах. Приоритетными типами грузов медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.д.), спальные мешки и карематы. Информацию по отправке гуманитарной помощи можно найти по ссылке.

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