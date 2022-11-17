На очереди Севастополь. Укрзализныця запустила продажу благотворительных билетов в еще один оккупированный украинский город 17 ноября, 14:31 УЗ открыла продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь (Фото:Укрзализныця/Telegram)

Укрзализныця и фандрейзинговая платформа UNITED24 запустила в продажу благотворительные билеты в временно оккупированный Россией Севастополь. Символическая продажа проводится в рамках проекта Билеты победы.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

«Учитывая 2,5 тысячи проданных билетов и чрезвычайное любопытство украинцев к проекту Билеты к победе, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда в которые уже в продаже», — говорится в публикации.

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Купить билеты можно здесь, а воспользоваться сразу после деоккупации. Как только движение возобновят, Укрзализныця пришлет покупателям письмо с информацией об избранном рейсе.

В Севастополь поедет Поезд к победе, расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Вырученные средства потратят на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Ранее сообщалось, что за несколько часов украинцы приобрели более тысячи билетов на победу. Тогда лидером продаж был Симферополь.