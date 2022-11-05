Укрзализныця запустила сегодня поезда по четырем новым направлениям

5 ноября, 14:00
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Поезда Укрзализныци с сегодняшнего дня начинают курсировать по четырем новым направлениям (Фото:Укрзализныця/Telegram)

Поезда Укрзализныци с сегодняшнего дня начинают курсировать по четырем новым направлениям (Фото:Укрзализныця/Telegram)

В Украине с 5 ноября Укрзализныця запустила поезда по четырем новым направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

«Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский начинают движение сегодня», - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, расписания будут обнародованы в ближайшие дни.

https://www.youtube.com/embed/JKBFCdpk8pA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Укрзализныця Украина рейсовые поезда

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