Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев — Хмельницкий 16 мая, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

Укрзализныця назначила региональный экспресс Киев — Хмельницкий с 20 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев – Хмельницкий. Отправление из Киева – в 23:46, прибытие в Хмельницкий – в 5:26. Обратно, из Хмельницкого, отправление в 13:44, прибытие в Киев – в 19:36", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также, компания продлевает курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев – Ужгород.

Из Киева поезд отправляется по нечетным числам, из Ужгорода – по парным. Отправление из Киева в 23:01, прибытие в Ужгород – в 14:10. Из Ужгорода отправление в 20:13, прибытие в Киев – в 10:11.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.