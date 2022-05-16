Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев — Хмельницкий
Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)
Укрзализныця назначила региональный экспресс Киев — Хмельницкий с 20 мая.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев – Хмельницкий. Отправление из Киева – в 23:46, прибытие в Хмельницкий – в 5:26. Обратно, из Хмельницкого, отправление в 13:44, прибытие в Киев – в 19:36", - говорится в сообщении.
Также, компания продлевает курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев – Ужгород.
Из Киева поезд отправляется по нечетным числам, из Ужгорода – по парным. Отправление из Киева в 23:01, прибытие в Ужгород – в 14:10. Из Ужгорода отправление в 20:13, прибытие в Киев – в 10:11.
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