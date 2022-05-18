Укрзализныця запускает новые поезда из Киева в Чернигов и Винницу

18 мая, 05:11
Цей матеріал також доступний українською
С 19 мая ежедневно кроме вторников будут курсировать региональный поезд № 708/707 Киев — Чернигов (Фото:t.me/UkrzalInfo)

С 19 мая ежедневно кроме вторников будут курсировать региональный поезд № 708/707 Киев — Чернигов (Фото:t.me/UkrzalInfo)

АО Укрзализныця запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов — Киев — Чернигов. Кроме того, также будет продолжен продлевающий поезда сообщением Чернигов — Киев в Винницу.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с 19 мая ежедневно кроме вторников будут курсировать региональный поезд № 708/707 Киев — Чернигов. Отправление из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов - в 12:35. Также будет обратно выезжать поезд № 710/709 Чернигов — Киев, отправление в 13:00, прибытие в Киев в 16:17.

Видео дня
Читайте также:

Укрзализныця (Фото:Артем Ильин) Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев — Хмельницкий

Кроме того, железная дорога организует сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд № 702/701 Винница - Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.

Автоматически добавляется сообщение № 701 Киев — Винница .(отправление со ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и № 704/703 Чернигов - Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10:41).

Читайте также:
Укрзализныця анонсировала дополнительный эвакуационный поезд через Днепр
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Поезда Винница Чернигов

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X