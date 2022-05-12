Укрзализныця возобновляет работу касс по всей стране 12 мая, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Укрзализныця продолжает возобновление сети касс, прекративших работу из-за активных боевых действий в Украине.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци .

Отмечено, что решение было принято и потому, что одной причиной такого решения стало "сохранение интереса российских оккупантов к онлайн-сервисам" УЗ.

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"На фоне увеличения пассажиропотока и сохранения интереса российских оккупантов к нашим онлайн-сервисам, Укрзализныця продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12 мая возобновили работу 45% билетных касс из прекращающих функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины. Укрзализныця планирует продолжить этот процесс в городах, которые будут уволены из-под российской оккупации.

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