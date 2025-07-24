Укрзализныця усиливает проверку документов при посадке пассажиров в поезда

Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда. Компания заявила, что получила ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.

Как отметили в компании, на некоторых станциях будут дежурить группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные инструкции по тщательной сверке личных данных пассажиров.

В Укрзализныце напомнили, что в течение последних двух лет уже действуют несколько инструментов для предотвращения злоупотреблений. В частности, для приобретения билетов на популярные международные рейсы обязательной является верификация через приложение Дія. Благодаря этому, по информации перевозчика, сотни лиц, которые имели билеты, оформленные на чужое имя, не были допущены к поездам.

Кроме того, компания сотрудничает с платформой OLX, которая блокирует попытки перепродажи билетов. В Укрзализныце призывают пассажиров сообщать о подобных объявлениях для оперативного реагирования.

«Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении. Укрзализныця продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию», — говорится в сообщении.