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Укрзализныця уменьшает количество поездов в Россию из-за падения спроса

Сегодня, 09:56
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EPA

Украинцы стали больше ездить в ЕС

Укрзализныця уменьшит периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.

Как сообщили в пресс-службе компании, со вторника, 5 февраля, поезда №24/23 Одесса-Москва-Одесса и №20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день вместо ежедневных поездок.

"Уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тысяч пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - пояснили в УЗ.

В компании подчеркнули,  что с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.

С августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла в ЕС на 10% больше пассажиров, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года перевезли 362,9 тысяч пассажиров, а в Россию и обратно - 329,4 тысяч пассажиров.

Напомним, в августе прошлого года о планах прекратить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Теги:   Поезда Укрзализныця Россия

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