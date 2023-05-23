Вопрос рассматривают. Укрзализныця протестирует купе для женщин на дальних маршрутах 23 мая, 13:31 Укрзализныця планирует протестировать «женские купе» (Фото:Укрзализныця)

Укрзализныця рассматривает возможность введения отдельных купе для женщин и планирует их протестировать.



Об этом перевозчик сообщил во вторник, 23 мая.

Там рассказали, что ввести женские купе могут для усиления безопасности и комфорта в пассажирских поездах. В Укрзализныце объяснили, что для их создания нужно:

Видео дня

разработать IT-решения;

внести изменения в нормативные акты;

проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Пилотный проект по запуску будут тестировать в течение нескольких месяцев, а затем вместе с обществом и специалистами примут решение о масштабировании, заявил глава правления АО Укрзализныця Евгений Лященко. По его словам, это будет зависеть от спроса и отзывов.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно будет реализовать только через свое мобильное приложение Укрзализныци. Женские купе введут на нескольких выбранных дальних маршрутах.

В 2010 году Укрзализныця уже вводила услугу женских купе, но спроса не было, поскольку она была доступна исключительно в кассах, говорят в компании.

Снова обсуждать создание отдельных купе для женщин в Украине начали несколько дней назад. Девушка в Twitter рассказала, что должна была ехать в купе вместе с тремя мужчинами, однако волновалась из-за своей безопасности и поэтому перешла в другое. Многие пользовательницы соцсети ее поддержали и поделились своим опытом.



15 мая на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с призывом сделать в поездах Укрзализныци как минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин, дорога которых занимает более шести часов.

