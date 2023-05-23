Вопрос рассматривают. Укрзализныця протестирует купе для женщин на дальних маршрутах
Укрзализныця планирует протестировать «женские купе» (Фото:Укрзализныця)
Укрзализныця рассматривает возможность введения отдельных купе для женщин и планирует их протестировать.
Об этом перевозчик сообщил во вторник, 23 мая.
Там рассказали, что ввести женские купе могут для усиления безопасности и комфорта в пассажирских поездах. В Укрзализныце объяснили, что для их создания нужно:
- разработать IT-решения;
- внести изменения в нормативные акты;
- проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.
Пилотный проект по запуску будут тестировать в течение нескольких месяцев, а затем вместе с обществом и специалистами примут решение о масштабировании, заявил глава правления АО Укрзализныця Евгений Лященко. По его словам, это будет зависеть от спроса и отзывов.
На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно будет реализовать только через свое мобильное приложение Укрзализныци. Женские купе введут на нескольких выбранных дальних маршрутах.
В 2010 году Укрзализныця уже вводила услугу женских купе, но спроса не было, поскольку она была доступна исключительно в кассах, говорят в компании.
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Снова обсуждать создание отдельных купе для женщин в Украине начали несколько дней назад. Девушка в Twitter рассказала, что должна была ехать в купе вместе с тремя мужчинами, однако волновалась из-за своей безопасности и поэтому перешла в другое. Многие пользовательницы соцсети ее поддержали и поделились своим опытом.
15 мая на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с призывом сделать в поездах Укрзализныци как минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин, дорога которых занимает более шести часов.