Российские войска ударили по железной дороге в Сумах и Харьковской области, поврежден подвижной состав

Российские оккупанты атаковали пассажирское депо в Сумах и железнодорожную инфраструктуру в Лозовой 31 октября 2025 года (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 31 октября, нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, сообщает Укрзализныця.

В Сумах оккупанты ударили по пассажирскому депо, в результате чего поврежден и уничтожен подвижной состав и хозяйственные помещения компании. Укрзализныця привлекла подменные вагоны для перевозки пассажиров поезда № 779/780 Сумы — Киев.

На Харьковщине повреждена инфраструктура в районе Лозовой, поэтому поезд № 228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

В Укрзализныце добавили, что пострадавших среди работников компании нет.

Ранее 31 октября сообщалось, что российские оккупанты запустили десяток шахедов на Сумы, есть попадания в жилые дома, в одной из многоэтажек возник пожар. Предварительно, пострадали два человека, среди них — несовершеннолетняя.